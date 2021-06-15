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Спорт

В Оше стартовал турнир на кубок мэра города по национальной игре тогуз коргоол

В Оше стартовал турнир на кубок мэра города по национальной игре тогуз коргоол. Об этом сообщили в мэрии южной столицы.

По ее данным, в соревнованиях участвуют 12 женских и 11 мужских команд в возрасте от 6 до 65 лет из Нарына, Джалал-Абада, Бишкека, Чуйской области, Оша и одноименной области.

С целью соблюдения санитарных норм команды поделили на две подгруппы, которые проводят игры до и после обеда. Турнир будет проходить четыре дня. Победителям вручат дипломы, медали и кубок от комитета по физической культуры и спорту южной столицы.
Ссылка: https://24.kg/sport/197672/
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