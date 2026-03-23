Происшествия

Студентка из Индии обманула земляков на 3 миллиона сомов в городе Ош

В Оше задержана гражданка Индии, подозреваемая в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе УВД города.

По данным милиции, в рамках оперативных мероприятий «Нелегал» сотрудники службы по борьбе с экстремизмом и незаконной миграцией задержали студентку 2002 года рождения. Она водворена в изолятор временного содержания.

ГУВД
Фото ГУВД

Установлено, что подозреваемая обучалась в одном из вузов Оша и предлагала своим соотечественникам услуги по обмену индийских рупий на доллары США. Получив деньги, она обещания не выполняла.

На данный момент в милицию обратились девять потерпевших. По их словам, суммы ущерба варьируются от 35 тысяч до 243 тысяч сомов. Общий материальный ущерб превышает 3 миллиона сомов.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Следственные действия продолжаются.
