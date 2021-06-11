7:0. Сборная Кыргызстана по футболу громит команду Мьянмы

К 63-й минуте кыргызстанцы забили сборной Мьянме семь мячей.

В первом тайме игры наши футболисты забили сопернику пять безответных мячей.

Отметим, игрок сборной Мьянмы в середине первого тайма удален с поля за грубую игру против футболиста КР.

В воротах у кыргызстанцев стоит нападающий Эрнист Батырканов.

Вратари Эржан Токатаев, Кутман Кадырбеков, Валерий Кашуба попали в список как потенциально зараженные коронавирусной инфекцией. Тамирлан Козубаев и Кайрат Жыргылбек уулу не принимают участие в матче против сборной Мьянмы из-за перебора желтых карточек.

Игру можно посмотреть на сайте 24.kg.