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Спорт

В первом тайме игры сборная Кыргызстана забила Мьянме пять мячей

Сборная Кыргызстана по футболу в городе Осака (Япония) проводит матч в рамках отборочного раунда чемпионата мира.

В первом тайме игры кыргызстанцы забили Мьянме пять безответных мячей.

Отметим, игрок сборной Мьянмы в середине первого тайма удален с поля за грубую игру против футболиста КР.

В воротах у кыргызстанцев стоит нападающий Эрнист Батырканов.

Вратари Эржан Токатаев, Кутман Кадырбеков, Валерий Кашуба попали в список как потенциально зараженные коронавирусной инфекцией. Тамирлан Козубаев и Кайрат Жыргылбек уулу не принимают участие в матче против сборной Мьянмы из-за перебора желтых карточек.

Игру можно посмотреть на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/sport/197331/
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