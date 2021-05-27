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Спорт

Сборная Кыргызстана по футболу опустилась на одно место в рейтинге ФИФА

Национальная сборная Кыргызстана по футболу занимает 99-е место, опустившись на одну позицию. ФИФА опубликовала обновленный рейтинг.

В списке 210 команд. Тройку лидеров составляют Бельгия, Франция и Бразилия. Ниже располагаются Англия, Португалия, Испания. Сборная России занимает 38-е место.

У сборной Кыргызстана 1 тысяча 240 очков.

Из-за коронавируса поединки с участием национальной сборной не проводят.

В июне в Осаке (Япония) сборная Кыргызстана сыграет три матча в рамках отборочного тура чемпионатов мира — 2022 и Азии — 2023.
Ссылка: https://24.kg/sport/195459/
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