Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

21 мая — 1 июня. Чемпионат Азии по боксу. Дубай

От Кыргызстана на соревнование поехали Мирлан Туркбай уулу, Азат Усеналиев, Акылбек Эсенбек уулу, Нурадин Рустамбек уулу, Омурбек Бекжигит уулу, Эркин Адылбек уулу.

21-31 мая. Чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров. Ташкент

От Кыргызстана на соревнование поехали Эльзар Таиров (61 килограмм) и Ишимбек Муратбек уулу (67 килограммов).

22 мая — 6 июня. Турнир по мини-футболу среди любительских команд. Бишкек

Матчи будут проходить на поле ФЦ «Футболистан» по выходным дням.

В турнире принимают участие 16 команд. Игры будут проводиться по системе 5+1 (пять полевых и один вратарь), по правилам AFL.

25 мая. Кыргызская премьер-лига по футболу, одиннадцатый тур

16.30: «Каганат» и «Дордой»;

18.00: «Абдыш-Ата» и «Алай».

Все игры Кыргызской премьер-лиги можно посмотреть в прямом эфире на сайте 24.kg.

27-30 мая. Кубок мира и Кубок наций по конкуру

Соревнования проводятся по международным правилам. Победитель определяется в личном зачете во всех соревнованиях, кроме Кубка Наций, который проводится в командном зачете.

28-30 мая. 1/8 финала Кубка Кыргызстана по футболу

Принимают участие 17 команд, представляющих Премьер-лигу, Национальную и Вторую лиги.

«Чемпион» — «Кара-Балта»;

«Абдыш-Ата-2» — «Алга»;

«Анадолу» — «Дордой»;

«Талант» — «Абдыш-Ата»;

«Токтогул» — «Каганат»;

«Алай-2» — «Нефтчи»;

«Нефтчи-2» — «Каганат-2».

28-30 мая. Кубок и первенство Кыргызской Республики по пенчак силату. Ош

Примут участие сильнейшие спортсмены страны. По итогам турнира сформируют команду, которая будет представлять Кыргызстан на международных турнирах.

29 мая. Турнир Artwin swim, село Булан-Соготту (Иссык-Кульская область)

Заплывы на 500, 1000 метров и морскую милю (1 тысяча 852 метра) на открытой воде.

29-30 мая. Турниры Кыргызстанского сообщества любителей тенниса. Бишкек

В СК «Тай-брейк» 29 мая пройдет турнир в категории Futures среди мужчин, 30 мая — турниры Masters и Futures среди женщин и ProMasters среди мужчин состоится в СК «Физкультурный».