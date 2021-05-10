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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

13-15 мая. Кыргызская премьер-лига по футболу, десятый тур

Все игры Кыргызской премьер-лиги можно посмотреть в прямом эфире на сайте 24.kg.

15-16 мая. Игры Лиги AFL по футболу, 15-й тур

Лига AFL — крупнейшая мировая любительская футбольная лига. В турнире принимают участие по 16 команд в трех дивизионах.

15 мая. Международный иссык-кульский марафон ШОС Run the Silk road — Shanghai Cooperation Organization. Чолпон-Ата

Примут участие ведущие спортсмены из стран ШОС и члены сборной команды Кыргызстана по легкой атлетике. В рамках марафона запланированы забеги на разные дистанции.

16 мая. Любительская футбольная лига Dordoi Foot Leage

Поединки проходят на поле «Футболистана» с участием игроков старше 35 лет. 

В группе А сыграют Region 09, Dordoi Food, LUXON, «Клуб-80», а в группе B — КАЭН, «Алтын-Таш», «Фрунзе», «Ареопаг».
Ссылка: https://24.kg/sport/193203/
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Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
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