Кыргызстанка примет участие в мировом лицензионном турнире по борьбе

Член сборной команды Кыргызстана по женской борьбе и бронзовый призер чемпионата Азии Нураида Анаркулова примет участие в мировом лицензионном турнире. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.
По информации ведомства, турнир пройдет с 5 по 10 мая в городе София (Болгария).
Фото госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта. Кыргызстанка примет участие в мировом лицензионном турнире
Нураиде Анаркуловой 21 год. 16 августа 2019 года она заняла третье место на чемпионате мира среди юниорок по женской борьбе. Спортсменка боролась в весовой категории