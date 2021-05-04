Кыргызстанка примет участие в мировом лицензионном турнире по борьбе

Член сборной команды Кыргызстана по женской борьбе и бронзовый призер чемпионата Азии Нураида Анаркулова примет участие в мировом лицензионном турнире. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.

По информации ведомства, турнир пройдет с 5 по 10 мая в городе София (Болгария).

Фото госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта. Кыргызстанка примет участие в мировом лицензионном турнире

Помимо бронзового призера чемпионата Азии, поедут и Амантур Исмаилов, Мурат Рамонов, Азат Эркимбаев, Улукбек Карачолоков, Алмаз Сманбеков, Арсалан Будажапов, Саякбай Усупов, Айаал Лазарев, Суймонкул Таабалды уулу.