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Спорт

Кыргызстанка примет участие в мировом лицензионном турнире по борьбе

Член сборной команды Кыргызстана по женской борьбе и бронзовый призер чемпионата Азии Нураида Анаркулова примет участие в мировом лицензионном турнире. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.

По информации ведомства, турнир пройдет с 5 по 10 мая в городе София (Болгария).

госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта
Фото госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта. Кыргызстанка примет участие в мировом лицензионном турнире
Помимо бронзового призера чемпионата Азии, поедут и Амантур Исмаилов, Мурат Рамонов, Азат Эркимбаев, Улукбек Карачолоков, Алмаз Сманбеков, Арсалан Будажапов, Саякбай Усупов, Айаал Лазарев, Суймонкул Таабалды уулу.

Нураиде Анаркуловой 21 год. 16 августа 2019 года она заняла третье место на чемпионате мира среди юниорок по женской борьбе.  Спортсменка боролась в весовой категории 57 килограммов. В июле Нураида Анаркулова стала второй на юниорском чемпионате Азии.
Ссылка: https://24.kg/sport/192873/
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