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Спорт

Уроженец Кыргызстана Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Уроженец Кыргызстана, выступающий за Россию, Дмитрий Бивол победил британца Крэйга Ричардса в бою за титул чемпиона мира по версии WBA. Об этом сообщил сайт news.sportbox.ru.

Поединок завершился победой Дмитрия Бивола судейским решением. Бой проходил в Манчестере.

30-летний боксер защитил титул в седьмой раз, он владеет поясом WBA с 2017 года. Для россиянина победа стала 18-й в 18 проведенных боях.

Дмитрий Бивол родился 18 декабря 1990 года в городе Токмаке. Боксом увлекся в шесть лет и начал тренироваться под руководством тренера Вячеслава Шарапова в СДЮШОР Токмака.

Победитель первенства Кыргызстана среди юношей, входил в состав юношеской сборной КР. В возрасте 15 лет он переехал в Россию.
Ссылка: https://24.kg/sport/192636/
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