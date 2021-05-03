Уроженец Кыргызстана Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Уроженец Кыргызстана, выступающий за Россию, Дмитрий Бивол победил британца Крэйга Ричардса в бою за титул чемпиона мира по версии WBA. Об этом сообщил сайт news.sportbox.ru.

Поединок завершился победой Дмитрия Бивола судейским решением. Бой проходил в Манчестере.

30-летний боксер защитил титул в седьмой раз, он владеет поясом WBA с 2017 года. Для россиянина победа стала 18-й в 18 проведенных боях.

Дмитрий Бивол родился 18 декабря 1990 года в городе Токмаке. Боксом увлекся в шесть лет и начал тренироваться под руководством тренера Вячеслава Шарапова в СДЮШОР Токмака.

Победитель первенства Кыргызстана среди юношей, входил в состав юношеской сборной КР. В возрасте 15 лет он переехал в Россию.