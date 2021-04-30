«Манчестер Юнайтед» забил «Роме» шесть голов в полуфинале Лиги Европы УЕФА

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Рому» в первом матче полуфинала Лиги Европы со счетом 6:2. Об этом сообщает championat.com.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш на 9-й минуте открыл счет, на 15-й с пенальти забил хавбек гостей Лоренцо Пеллегрини. Нападающий римского клуба Эдин Джеко на 34-й минуте вывел команду вперед. На 48-й минуте Эдинсон Кавани снова сделал счет ничейным, а на 64-й вывел свою команду вперед. Фернандеш на 71-й минуте оформил дубль, реализовав пенальти. Спустя четыре минуты француз Поль Погба сделал счет 5:2. Окончательный счет на 86-й минуте установил Мэйсон Гринвуд.

Фото REUTERS. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Рому»

Стоит отметить, что к 37-й минуте итальянцы провели три вынужденные замены из-за травм, в том числе и вратаря.

В другом полуфинальном матче «Вильярреал» обыграл «Арсенал».

На пятой минуте отличился полузащитник Ману Тригерос, на 29-й гол забил Рауль Альбиоль. На 73-й минуте нападающий гостей Николя Пепе отыграл один мяч, реализовав пенальти.

Фото REUTERS. «Вильярреал» обыграл «Арсенал»

На 57-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален хавбек гостей Дани Себальос. На 80-й минуте за две желтые карточки удален полузащитник хозяев Этьенн Капуэ.

Ответные матчи пройдут 6 мая.

Результаты и расписание матчей можно посмотреть по ссылке.