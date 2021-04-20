14:08
USD 84.79
EUR 101.97
RUB 1.11
Спорт

Успешно выступившим на мировых соревнованиях кыргызстанцам вручили по 100 тысяч

И. о. мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов поздравил спортсменов с успешным выступлением на лицензионных турнирах и международных соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Он поблагодарил спортсменов и их тренеров, пожелал успехов на Олимпийских играх в Токио и вручил сертификаты на денежную премию.

Премией по 100 тысяч сомов награждены члены сборной по борьбе Айсулуу Тыныбекова, Мээрим Жуманазарова, Айпери Медет кызы, Жоломан Шаршенбеков, Атабек Азизбеков, Узур Джузупбеков, Эрназар Акматалиев, успешно выступившие на турнирах в Алматы; легкоатлетка Дарья Маслова, которая стала первой на международном полумарафоне в Душанбе; самбист Азат Аманбеков, завоевавший золото на Кубке мира в Москве, и дзюдоист Владимир Золоев, взявший бронзу на чемпионате Азии и Океании в Бишкеке.

мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека. Спортсменам вручили денежные премии

Премией в 50 тысяч сомов награждены личные тренеры, преподаватели спортсменов, благодарственными письмами и памятными подарками награждены директора СДЮСШОР.
Ссылка: https://24.kg/sport/190801/
просмотров: 93
Версия для печати
Материалы по теме
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Кубанычбек Айбек уулу завоевал бронзу на чемпионате Азии и Океании по дзюдо
Кыргызстанцы выступят на чемпионате Азии по спортивной борьбе в Алматы
Футболист Адилет Каныбеков будет выступать за клуб из Чехии
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Денис Петрашов примет участие в Открытом чемпионате России
В Чуйской области прошел первый чемпионат Кыргызстана по таэквондо среди детей
В Кыргызстане пройдет чемпионат Азии и Океании по дзюдо
В Джалал-Абадской области прошел чемпионат Кыргызстана по армрестлингу
Популярные новости
Айсулуу Тыныбекова теперь четырехкратная чемпионка Азии по&nbsp;борьбе. Поздравляем! Айсулуу Тыныбекова теперь четырехкратная чемпионка Азии по борьбе. Поздравляем!
В&nbsp;Иране прерывали трансляцию матча, чтобы не&nbsp;показывать колени арбитра-женщины В Иране прерывали трансляцию матча, чтобы не показывать колени арбитра-женщины
Дарья Маслова завоевала золото на&nbsp;международном полумарафоне Дарья Маслова завоевала золото на международном полумарафоне
Кыргызстанки завоевали медали всех достоинств чемпионата Азии по&nbsp;борьбе Кыргызстанки завоевали медали всех достоинств чемпионата Азии по борьбе
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; строит новую газораспределительную станцию &laquo;Кант&raquo; «Газпром Кыргызстан» строит новую газораспределительную станцию «Кант»
MegaCom продолжает расширять сеть 4G&nbsp;по&nbsp;всему Кыргызстану MegaCom продолжает расширять сеть 4G по всему Кыргызстану
Покупайте в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите шанс выиграть автомобиль или смартфон! Покупайте в O!Store и получите шанс выиграть автомобиль или смартфон!
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; провел акцию &laquo;Деревья для будущего поколения&raquo; «Халык Банк Кыргызстан» провел акцию «Деревья для будущего поколения»
20 апреля, вторник
14:02
Сайдулла Нышанов предлагает отменить выборы в Бишкекский городской кенеш Сайдулла Нышанов предлагает отменить выборы в Бишкекски...
14:02
Успешно выступившим на мировых соревнованиях кыргызстанцам вручили по 100 тысяч
13:52
В мае начнется прием документов для выдачи биометрических паспортов
13:49
Депутат предложил открыть главное управление по закрытию уголовных дел
13:40
Итоги выборов в Токмаке. Партии жалуются на «Эмгек» и обвиняют ее в нарушениях