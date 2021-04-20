Успешно выступившим на мировых соревнованиях кыргызстанцам вручили по 100 тысяч

И. о. мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов поздравил спортсменов с успешным выступлением на лицензионных турнирах и международных соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Он поблагодарил спортсменов и их тренеров, пожелал успехов на Олимпийских играх в Токио и вручил сертификаты на денежную премию.

Премией по 100 тысяч сомов награждены члены сборной по борьбе Айсулуу Тыныбекова, Мээрим Жуманазарова, Айпери Медет кызы, Жоломан Шаршенбеков, Атабек Азизбеков, Узур Джузупбеков, Эрназар Акматалиев, успешно выступившие на турнирах в Алматы; легкоатлетка Дарья Маслова, которая стала первой на международном полумарафоне в Душанбе; самбист Азат Аманбеков, завоевавший золото на Кубке мира в Москве, и дзюдоист Владимир Золоев, взявший бронзу на чемпионате Азии и Океании в Бишкеке.

Фото мэрии Бишкека. Спортсменам вручили денежные премии

Премией в 50 тысяч сомов награждены личные тренеры, преподаватели спортсменов, благодарственными письмами и памятными подарками награждены директора СДЮСШОР.