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Спорт

Абдурахманхаджи Муртазалиеву присвоено звание «Заслуженный мастер спорта КР»

Чемпиону мира по грэпплингу Абдурахманхаджи Муртазалиеву присвоили звание «Заслуженный мастер спорта КР». Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.

Отмечается, что звание спортсмену по джиу-джитсу присвоено за успешные показатели на крупных соревнованиях, Азиатских играх, чемпионатах мира.

«За подготовку спортсменов высокого класса, неоценимый труд в деле воспитания спортсменов, особый вклад в развитие физической культуры и спорта звание «Заслуженный тренер КР» получили тренер по таэквондо ИТФ Виталий Олейниченко и тренер по вольной борьбе Нурлат Такиров», — сказали в ведомстве.

Напомним, Абдурахманджи Муртазалиев на выборах в ЖК в октябре 2020 года баллотировался в депутаты. Он шел под номером 48 в списке партии «Республика». Изначально спортсмен планировал баллотироваться от «Мекеним Кыргызстан», но в самый последний момент выбрал другую политорганизацию.

В разгар пандемии в июле прошлого года Муртазалиев помогал волонтерам, развозил помощь по больницам.
Ссылка: https://24.kg/sport/185224/
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