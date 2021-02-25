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Спорт

Лига чемпионов УЕФА. Завершились первые матчи 1/8 финала

Завершились первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. О результатах пишет сайт championat.com.

Накануне мадридский «Реал» обыграл «Аталанту» со счетом 1:0. К перерыву итальянская команда осталась без двух игроков. Однако единственный гол забит лишь на 86-й минуте.

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Лига чемпионов УЕФА. «Ювентус» проиграл «Порту» в первом матче 1/8 финала

«Боруссия М» принимала «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра закончилась со счетом 0:2.

Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов между этими клубами состоятся 16 марта.

23 февраля «Бавария» разгромила в гостях «Лацио» — 4:1. Мюхненцы уже в первом тайме забили три мяча — отличились Роберт Левандовски, Джамал Мусиала и Лерой Зане. Во втором тайме защитник «Лацио» Франческо Ачерби забил автогол. Ответный мяч забил Хоакин Корреа.

Матч между «Атлетико» и «Челси» закончился со счетом 0:1. Оливье Жиру забил эффектный гол ударом через себя.

Ответные встречи пройдут 17 марта.

Результаты и расписание матчей можно посмотреть по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/sport/184560/
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