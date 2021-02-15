В связи с нестабильной политической и эпидемиологической ситуацией в Мьянме матч отборочного цикла чемпионата мира 2022 года между сборными этой страны и Кыргызстана, который должен был состоятся 30 марта, откладывается. Об этом сообщили в Кыргызском футбольном союзе.

По его данным, примерный срок проведения матча — июнь 2021 года.

Откладывается и матч Япония — Мьянма, запланированный на 25 марта.

Матч между сборными Мьянмы и Кыргызстана в рамках отборочного раунда чемпионата мира должен был состоятся 30 марта в городе Мандалай.