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Спорт

Депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Турусбеков с сыновьями переплыл Босфор

Депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Турусбеков осуществил евразийский заплыв. На этот раз с сыновьями. Напомним, в июле нардеп переболел пневмонией

Болезнь он перенес легко и сейчас в прекрасной форме. Семейная команда переплыла из Азии в Европу через Босфорский пролив. Дистация составляет 6,5 километра. Время заплыва нардепа — 1 час 10 минут. 

Всего в заплыве приняли участие 1 тысяча 765 человек из 33 стран мира. Кыргызстан был представлен только тремя участниками.

Босфор Бактыбек Турусбеков одолевает второй раз. Первый был год назад. Кроме того, в 2019 году Турусбеков переплыл Иссык-Куль. Как он сам признавался журналистам, это его давняя мечта. 
Ссылка: https://24.kg/sport/163131/
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