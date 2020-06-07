Болгарин Георги Радев о футболе и о том, как пережил карантин в Бишкеке

Фото ФК «Дордой». Футболист Георги Радев в Кыргызстане. Январь 2020 года

Болгарину Георги Радеву 25 лет. Он с детства занимается футболом. В начале 2020 года заключил контракт с многократным чемпионом Кыргызстана — столичным «Дордоем».

— Как вы попали в Кыргызстан?

— Мой менеджер связался с представителями «Дордоя»; меня посмотрели в деле и предложили контракт. В январе пробыл здесь неделю, а потом мы отправились на сборы в Турцию на 40 дней. Там я получил травму. После возвращения в Кыргызстан лечился. Вскоре начался карантин. В апреле приступил к ежедневным индивидуальным тренировкам. Официальных матчей за «Дордой» у меня пока нет.

— Вас здесь что-нибудь удивляет?

— Климат. Для меня он чуть-чуть тяжелый. Начало лета, а уже 30-35 градусов. Дальше будет еще жарче. Не страшно. Привыкну!

— Что-то напоминает о родине?

— Лишь в конце мая впервые погулял по Бишкеку. Видел не так уж много и ничего похожего не заметил.

Город понравился. В ближайшее время хочу узнать его лучше.

— Появилось любимое место?

— Ресторан напротив Вечного огня. Там хорошая кухня и обслуживание. Заказал стейк и салат.

Фото героя интервью. Георги Радев в Кыргызстане. Май 2020 года

— А из национальной кухни что пробовали?

— Лагман, плов и шашлык. Все очень вкусно. Особенно плов — спасибо поварам с нашей базы.

— Чего вам не хватает в Кыргызстане?

— Жены. У нее через три месяца роды.

Скучаю по моей стране. Раньше играл только в Болгарии. «Дордой» — мой первый зарубежный клуб.

— Что очаровало и разочаровало при близком знакомстве с местным населением?

— Разочарований нет. Местные относятся ко мне великолепно. Со многими сложились хорошие человеческие взаимоотношения.

Во время карантина было очень тяжело в моральном плане. Матчей нет, граница закрыта, а дома беременная жена. Сидел в комнате на базе клуба и смотрел фильмы. Окружающие каждый день спрашивали: «Жора, как ты? Если в чем-то нуждаешься, скажи. Не переживай, все будет нормально». Благодарю их за это. Подружился со всеми ребятами с базы.

Фото героя интервью. Георги Радев в Кыргызстане

— Сколько здесь пробудете?

— Контракт рассчитан на год. Я восстановился от травмы и жду не дождусь, когда будем играть. «Дордой» — лучшая команда Кыргызстана. Надеюсь, в этом году станем чемпионами.