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Спорт

Когда возобновится Лига чемпионов, рассказали журналисту в УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует возобновление Лиги чемпионов и Лиги Европы в июле или августе этого года. Об этом сообщил корреспондент немецкого телеканала ZDF Маркус Харм.

По информации его источника, УЕФА также рассматривает вариант проведения матчей еврокубков параллельно со встречами национальных команд.

УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу с 2020 года на лето 2021-го из-за коронавируса. Решение принято 17 марта исполкомом организации.

На фоне распространения коронавируса УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Большинство футбольных турниров в мире также остановлены. О том, возобновятся ли соревнования, неизвестно.
Ссылка: https://24.kg/sport/148841/
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