Сборная Кыргызстана по футзалу сыграла вничью с командой Саудовской Аравии

Национальная сборная Кыргызстана по футзалу накануне сыграла вничью (4:4) с командой Саудовской Аравии. Об этом сообщила Федерация футбола КР.

Товарищеский поединок прошел в Даммаме (Саудовская Аравия). Голы в нашей команде забили Шохрух Махмадаминов (11-я минута), Нурсултан Абдылдаев (17-я и 23-я минута) и Абдрасул уулу Манас (27-я минута).

Это был второй матч между данными командами за три дня. Предыдущий выиграла наша сборная (5:3). Оба поединка были для нее частью подготовки к чемпионату Азии. Тот должен был стартовать в конце февраля в Туркменистане, но из-за вспышки вируса в Китае его перенесли на неопределенный срок.

«Команда возвращается в Бишкек и, несмотря на перенос чемпионата Азии, продолжит тренировочный процесс», — отметила ФФ КР.