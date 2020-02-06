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Спорт

Сборная Кыргызстана по футзалу сыграла вничью с командой Саудовской Аравии

Национальная сборная Кыргызстана по футзалу накануне сыграла вничью (4:4) с командой Саудовской Аравии. Об этом сообщила Федерация футбола КР.

Товарищеский поединок прошел в Даммаме (Саудовская Аравия). Голы в нашей команде забили Шохрух Махмадаминов (11-я минута), Нурсултан Абдылдаев (17-я и 23-я минута) и Абдрасул уулу Манас (27-я минута).

Это был второй матч между данными командами за три дня. Предыдущий выиграла наша сборная (5:3). Оба поединка были для нее частью подготовки к чемпионату Азии. Тот должен был стартовать в конце февраля в Туркменистане, но из-за вспышки вируса в Китае его перенесли на неопределенный срок.

«Команда возвращается в Бишкек и, несмотря на перенос чемпионата Азии, продолжит тренировочный процесс», — отметила ФФ КР.
Ссылка: https://24.kg/sport/142744/
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