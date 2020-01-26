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Спорт

Дзюдоистам из Кыргызстана понадобилось менее 20 секунд для победы в Израиле

Дзюдоисты из Кыргызстана выступили на международном турнире Гран-при. Об этом сообщает сайт ippon.org.

Состязания прошли 23-25 января в Тель-Авиве (Израиль). Участвовали 545 спортсменов из 83 стран. Лучшим из семи кыргызстанцев стал Юрий Краковецкий (весовая категория свыше 100 кг), занявший седьмое место.

Артур Те (до 66 кг) и Владимир Золоев (до 81 кг) хоть и выбыли на предварительной стадии, порадовали двумя быстрыми победами в первом круге. Артур Те за 12 секунд поборол Жерара Кадета из Гаити.

Владимир Золоев за 19 секунд одолел Пениамина Персиваля (Самоа).
Ссылка: https://24.kg/sport/141618/
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