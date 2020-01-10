Вратарь забросил шайбу в матче НХЛ впервые за последние шесть лет

Вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне стал автором заброшенной шайбы в победном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго». Об этом сообщило РИА Новости.

Встреча, прошедшая в четверг в Чикаго, закончилась победой «Нэшвилл Предаторз» со счетом 5:2. Вратарь поразил пустые ворота соперника броском из-за собственных ворот.

Пекка Ринне стал 12-м вратарем в истории НХЛ, которому удалось забить гол, и первым после Майка Смита, который в составе «Финикса» в октябре 2013 года отправил шайбу в ворота «Детройта».