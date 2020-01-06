Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

3-10 января. Международные соревнования «Наристе-2020» по футзалу. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Состязания проводятся ежегодно. Медали разыгрываются среди работников госорганов и ветеранов (старше 35, 45 и 55 лет).

3-11 января. Чемпионат Кыргызстана среди юношей и девушек по шахматам. Бишкек

В программе девять туров. Участники разделены на семь возрастных категорий. Самым юным — шесть лет, старшим — 18.

10-11 января. Открытый чемпионат Кыргызстана по легкой атлетике в помещении. Бишкек, Академия физической культуры и спорта

Задачи соревнований — формирование сборной и подготовка к международным стартам.