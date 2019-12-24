По-футбольному. В матче НХЛ хоккеист головой забил шайбу в ворота

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин забил необычную шайбу в матче регулярного чемпионата с «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщило РИА Новости.

В концовке третьего периода при счете 6:3 в пользу «Колорадо» защитник хозяев попытался сделать вынос, находясь у своих ворот. Шайба попала в шлем российскому форварду и отлетела точно в угол ворот «Вегаса».

Матч завершился со счетом 7:3 в пользу «Колорадо». Помимо гола, Валерий Ничушкин записал на свой счет две результативные передачи и признан второй звездой матча.