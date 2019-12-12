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Спорт

Кыргызстанцы выиграли две медали на международном турнире по стрельбе из лука

Фото Федерации стрельбы из лука Кыргызстана. Улукбек Курсаналиев и Сафийя Сулайманова на турнире в Шымкенте

Кыргызстанцы выиграли два серебра на международном турнире по стрельбе из лука. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Состязания памяти заслуженного тренера Казахстана Шертая Амирбекова прошли 5-11 декабря в Шымкенте. Участвовали представители Казахстана, Армении, Грузии, КР, России, Таджикистана и Узбекистана.

Среди взрослых член сборной КР Улукбек Курсаналиев занял второе место. Аналогичного результата среди юниорок добилась его партнерша по команде Сафийя Сулайманова.

В 2018-м на аналогичном турнире отечественная сборная завоевала золото и серебро.
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