Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

5-13 декабря. Международные соревнования по тогуз-коргоолу. Бишкек
Традиционный турнир посвятили памяти Чингиза Айтматова. Сильнейших выявляют представители Кыргызстана и Казахстана.
9-15 декабря. Международные соревнования Кубок IBU по биатлону. Поклюка (Словения)
В состязаниях участвуют юниоры. Кыргызстан представляют три спортсмена.
12 декабря. Отборочные соревнования по хоккею на Олимпийские игры — 2022, второй раунд. Группа K, первый тур. Брашов (Румыния)
сборная Исландии — сборная Кыргызстана.
Отечественная команда уверенно выиграла первый раунд отбора и рвется повторить успех.
12-14 декабря. Международные соревнования по дзюдо. Циндао (Китай)
Участвуют 460 спортсменов из 68 стран. В их числе три кыргызстанца.
13 декабря. Отборочные соревнования по хоккею на Олимпийские игры — 2022, второй раунд. Группа K, второй тур. Брашов (Румыния)
сборная Румынии — сборная Кыргызстана.
Ключевой матч в группе. Победитель, скорее всего, получит путевку в следующий раунд отбора.
13-17 декабря. Международные соревнования по тогуз-коргоолу. Бурса (Турция)
Наш национальный вид спорта охватывает все больше стран. Международные турниры по нему уже не редкость.
14 декабря. Международные соревнования WEF 91 Global 16 & Brave 32 по кулатуу эртаймаш. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула
За победу борются бойцы-профессионалы из Бахрейна, Бразилии, Великобритании, Казахстана, Кыргызстана, Мексики, России, США, Узбекистана и Швеции.
15 декабря. Международные соревнования по таэквондо WT. Бишкек, школа № 29
Турнир посвящен пятилетию Академии таэквондо Кыргызстана. Награды оспаривают 500 спортсменов из КР, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Начало боев в 8.00, церемония открытия в 15.00.
15 декабря. Отборочные соревнования по хоккею на Олимпийские игры — 2022, второй раунд. Группа K, третий тур. Брашов (Румыния)
сборная Кыргызстана — сборная Израиля.
Это заключительный поединок отечественной сборной во втором квалификационном раунде.
15-23 декабря. Международные соревнования Кубок IBU по биатлону. Обертиллиах (Австрия)
Тут выступают взрослые. Среди участников два представителя Кыргызстана.