Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

5-13 декабря. Международные соревнования по тогуз-коргоолу. Бишкек

Традиционный турнир посвятили памяти Чингиза Айтматова. Сильнейших выявляют представители Кыргызстана и Казахстана.

9-15 декабря. Международные соревнования Кубок IBU по биатлону. Поклюка (Словения)

В состязаниях участвуют юниоры. Кыргызстан представляют три спортсмена.

12 декабря. Отборочные соревнования по хоккею на Олимпийские игры — 2022, второй раунд. Группа K, первый тур. Брашов (Румыния)

сборная Исландии — сборная Кыргызстана.

Отечественная команда уверенно выиграла первый раунд отбора и рвется повторить успех.

12-14 декабря. Международные соревнования по дзюдо. Циндао (Китай)

Участвуют 460 спортсменов из 68 стран. В их числе три кыргызстанца.

13 декабря. Отборочные соревнования по хоккею на Олимпийские игры — 2022, второй раунд. Группа K, второй тур. Брашов (Румыния)

сборная Румынии — сборная Кыргызстана.

Ключевой матч в группе. Победитель, скорее всего, получит путевку в следующий раунд отбора.

13-17 декабря. Международные соревнования по тогуз-коргоолу. Бурса (Турция)

Наш национальный вид спорта охватывает все больше стран. Международные турниры по нему уже не редкость.

14 декабря. Международные соревнования WEF 91 Global 16 & Brave 32 по кулатуу эртаймаш. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

За победу борются бойцы-профессионалы из Бахрейна, Бразилии, Великобритании, Казахстана, Кыргызстана, Мексики, России, США, Узбекистана и Швеции.

15 декабря. Международные соревнования по таэквондо WT. Бишкек, школа № 29

Турнир посвящен пятилетию Академии таэквондо Кыргызстана. Награды оспаривают 500 спортсменов из КР, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Начало боев в 8.00, церемония открытия в 15.00.

15 декабря. Отборочные соревнования по хоккею на Олимпийские игры — 2022, второй раунд. Группа K, третий тур. Брашов (Румыния)

сборная Кыргызстана — сборная Израиля.

Это заключительный поединок отечественной сборной во втором квалификационном раунде.

15-23 декабря. Международные соревнования Кубок IBU по биатлону. Обертиллиах (Австрия)

Тут выступают взрослые. Среди участников два представителя Кыргызстана.