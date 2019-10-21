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Спорт

Кыргызстанец победил в международном турнире по вольной борьбе

Кыргызстанец Арсалан Будажапов победил в международном турнире «Шахтерская слава» по вольной борьбе.

Турнир прошел 18-20 октября в Кемерове (Россия). Участвовали представители 29 стран. Медали разыгрывались в 10 весовых категориях. Арсалан Будажапов выступал в весе до 74 килограммов. В финале он одолел Исмаила Абдуллаева (Азербайджан).

Параллельно в Грозном (Россия) проходил турнир памяти Ахмата Кадырова. Участвовали борцы-вольники из 12 стран. В весе до 61 килограмма кыргызстанец Мырзаназар уулу Бекболот взял бронзу.
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