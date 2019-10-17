Кыргызстанцы победили на международном турнире по грэпплингу

Кыргызстанцы победили на международном турнире Arlan Grip по грэпплингу (по версии AIGA). Об этом сообщили организаторы состязаний.

Турнир прошел в Алматы (Казахстан). Участвовали борцы из девяти стран. От КР были представители нескольких клубов. Некоторые выступали в двух категориях. В их активе пять золотых, восемь серебряных и три бронзовые награды.

Чемпионами стали Нурлис Таласбек уулу, Иса Ахмедов, Рамазан Тянгубер, Абдулло Нематжанов и Абирхан Атабаев. Серебро выиграли Шабдан Абдыбеков, Илфат Ягузов, Рамазан Тянгубер, Салим Хунлов, Салих Ванатиев, Имран Магомедов, Абдулло Валиходжаев и Абдулазиз Хасанов. Элзира Кадыралиева, Данияр Абдукеримов и Абдурахман Тагиров взяли бронзу.