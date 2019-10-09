Ледовое побоище в Казахстане: хоккеисты заработали 258 минут штрафа

Матч Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) в Усть-Каменогорске между местным «Алтаем» и «Сибирскими снайперами» из Новосибирской области завершился массовой дракой. Об этом сообщило РИА Новости.

Матч завершился победой «Алтая» со счетом 3:1.

В конце третьего периода, спустя несколько секунд после обоюдного удаления, на льду началась массовая драка.

В итоге игроки команд заработали 258 минут штрафа: хозяева — 124, гости — 134. Комментатор матча назвал инцидент «ледовым побоищем».

«Сибирские снайперы» занимают третье место в Восточной конференции МХЛ, «Алтай» — седьмое. 9 октября они вновь сыграют друг против друга.