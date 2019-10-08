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Спорт

Райымбек Матраимов появился на вечере футбола в Бишкеке

В Бишкеке прошел вечер футбола. Мероприятие состоялось по инициативе Федерации футбола Кыргызстана.

Среди приглашенных были известные спортсмены, члены сборной Кыргызстана по футболу, тренеры, бывший премьер-министр страны Амангельди Муралиев (он ранее долгое время возглавлял федерацию), депутаты Жогорку Кенеша, чиновники и политики.

Но внимание собравшихся и журналистов вызвал неожиданно для многих появившийся на мероприятии экс-заместитель главы Таможенной службы Райымбек Матраимов.

На видео он под аплодисменты встречает спортсменов.

В кулуарах вечера футбола отмечали, что Райымбек Матраимов оказывает отечественному спорту большую спонсорскую помощь. Известно, что он и его братья создали спортклуб EREM, филиалы которого открыты как в Оше, так и в Бишкеке.

Однако братья Матраимовы больше известны не благодаря спорту. Последний инцидент произошел с ними в Оше. Как сообщал «Азаттык», журналиста радио скрутили возле дома одного из братьев и забрали у него камеру. Сейчас идет разбирательство в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что Райымбек Матраимов покинул страну и уехал работать в Турцию.
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