В США юную спортсменку лишили медали за слишком открытый купальник

Американскую пловчиху Брекинн Уиллис дисквалифицировали из-за излишне открытого купальника после победы в заплыве на 100 метров во время соревнований в Анкоридже (штат Аляска, США). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на издание The Sun.

По его данным, арбитры сочли, что так 17-летняя спортсменка хотела привлечь внимание к своим ягодицам. На Аляске существуют правила, которые регламентируют размер купальника.

Однако расстроенная пловчиха с решением судей не согласилась: Брекинн Уиллис пояснила, что подвернула плавательный костюм в области ягодиц, потому что иначе в нем ей было неудобно.

Позже организаторов соревнований обвинили в расизме и сексизме. Брекинн Уиллис оказалась единственной представительницей смешанной расы на турнире, и только она подверглась санкциям.