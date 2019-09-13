В США юную спортсменку лишили медали за слишком открытый купальник

Американскую пловчиху Брекинн Уиллис дисквалифицировали из-за излишне открытого купальника после победы в заплыве на
По его данным, арбитры сочли, что так 17-летняя спортсменка хотела привлечь внимание к своим ягодицам. На Аляске существуют правила, которые регламентируют размер купальника.
Однако расстроенная пловчиха с решением судей не согласилась: Брекинн Уиллис пояснила, что подвернула плавательный костюм в области ягодиц, потому что иначе в нем ей было неудобно.
Позже организаторов соревнований обвинили в расизме и сексизме. Брекинн Уиллис оказалась единственной представительницей смешанной расы на турнире, и только она подверглась санкциям.