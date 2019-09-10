Команда из Джалал-Абада выиграла 10 медалей на чемпионате Азии по грэпплингу

Команда Marasulov Brothers из Джалал-Абада выиграла 10 медалей на открытом чемпионате Азии по грэпплингу (по версии AIGA). Об этом 24.kg сообщили ее участники.

ЧА прошел в Ташкенте (Узбекистан), собрав представителей всех стран СНГ. В команде Marasulov Brothers было 19 юных и 11 взрослых борцов.

Среди детей Умар Марасулов и Абдулло Валиходжаев в своих категориях стали чемпионами, Абдулло Нематжанов и Умар Исмаилов заняли второе место, а Умар Якубов, Асадбек Закиров и Абубакр Курбанов — третье. Среди мужчин Далер Марасулов взял золото, Фахриддин Урманов — серебро, Мирбек Касымов — бронзу.

«Взрослые теперь будут готовиться к чемпионату мира по джиу-джитсу, который пройдет в ноябре в ОАЭ», — добавили в команде.