Массовое побоище на льду устроили китайские хоккеисты

В Китае во время матча Национальных молодежных игр между командами из Гонконга и Шэньчжэня произошла массовая драка. Об этом сообщило РИА Новости.
Хоккеисты команды из Шэньчжэня по необъяснимой причине набросились на соперников и принялись их избивать. Судьи с трудом сумели разнять дерущихся.
Ассоциация хоккея с шайбой в Гонконге дисквалифицировала трех игроков на год. Ее руководство также заверило, что подобные инциденты больше не повторятся.
Никто из хоккеистов гонконгской команды серьезных увечий не получил.