Массовое побоище на льду устроили китайские хоккеисты

В Китае во время матча Национальных молодежных игр между командами из Гонконга и Шэньчжэня произошла массовая драка. Об этом сообщило РИА Новости.

Хоккеисты команды из Шэньчжэня по необъяснимой причине набросились на соперников и принялись их избивать. Судьи с трудом сумели разнять дерущихся.

Things got very ugly in a Wednesday clash between Hong Kong and Shenzhen at the National Youth Games in Chengde, China #hockeyfight pic.twitter.com/8P6QdjUa5T — HockeyTroll.ca (@Hockeytroll_ca) August 1, 2019

Ассоциация хоккея с шайбой в Гонконге дисквалифицировала трех игроков на год. Ее руководство также заверило, что подобные инциденты больше не повторятся.

Никто из хоккеистов гонконгской команды серьезных увечий не получил.