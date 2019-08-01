Грандиозную драку во время матча устроили бейсболисты в США

В матче регулярного сезона чемпионата MLB (Высшая лига бейсбола) между игроками «Цинциннати» и «Питтсбурга» произошла массовая драка. Об этом сообщило РИА Новости.

На протяжении всего матча ощущались недружелюбная атмосфера на поле и крайне агрессивная игра со стороны обеих команд. В седьмом иннинге менеджер «Питтсбурга» сказал что-то нелицеприятное в адрес бейсболиста соперника, который мгновенно перешел от слов к действиям.

One of the crazier baseball fights we’ve seen in awhile. Garrett’s left hook #Reds pic.twitter.com/zR4XE7D2Mz — Sean Ash (@SeanWTHR) July 31, 2019

Судьи с трудом разняли бейсболистов. Несколько игроков команд удалили до конца матча.

Встреча завершилась победой «Питтсбурга» со счетом 11:3.