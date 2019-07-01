Фото биатлонистки в купальнике вызвало ажиотаж среди болельщиков

Фото итальянской биатлонистки в купальнике вернуло болельщикам интерес к спорту.

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер выложила в своем Instagram-аккаунте фотографию в купальнике и вызвала ажиотаж среди пользователей социальной сети.

Фото из интернета. Доротея Вирер

«У тебя идеальная фигура и в бикини, и на трассе, и и на стрельбище. Уже жду новый биатлонный сезон», — написал один из юзеров. «С такой фигурой в следующем году она обгонит Мартена Фуркада», — отметил другой. «Эта красавица даже летом вызывает интерес с биатлону», — добавил еще один.

В декабре прошлого года Доротея Вирер назвала российских любителей биатлона самыми безумными. Итальянка рассказала, что российские фанаты зовут ее замуж, несмотря на то, что она уже состоит в браке.

Доротея Вирер в прошедшем сезоне впервые в карьере завоевала большой Хрустальный глобус, став победительницей в общем зачете Кубка мира. Биатлонистка также является двукратной бронзовой призеркой Олимпийских игр в смешанной эстафете (2014 и 2018 годы).

Новый этап Кубка мира стартует в декабре 2019-го.