Шесть картин за карантин. В Кыргызстане тренер по биатлону занимается живописью

Фото @levdanskii_. Тренер по биатлону и лыжным гонкам Александр Левданский

Александр Левданский — тренер по биатлону и лыжным гонкам, чьи ученики выступили на трех юношеских и одних взрослых Олимпийских играх. Эти виды спорта существуют в Кыргызстане, прежде всего, благодаря его энтузиазму. А еще он художник. На карантине много времени уделяет живописи.

Откуда наставник спортсменов черпает вдохновение, чем удивил профессиональных художников, какое изобретение облегчает ему жизнь, и что общего у живописи с тренерским делом, Александр Левданский рассказал 24.kg.

Он родился в 1958 году в Сибири. Приехал в Кыргызстан на учебу и остался жить. Занимался легкой атлетикой и лыжными гонками. Участвовал в четырех чемпионатах мира. Десять лет работал директором фабрики. Тренирует с 2005-го.

Фото героя интервью. Александр Левданский и часть его картин

Меж двух Олимпиад

— В последний раз мы общались перед Олимпиадой — 2018. Что нового?

— Участник той Олимпиады Тариэль Жаркымбаев продолжает карьеру. Хочет попасть на Игры — 2022. С начала года Международный олимпийский комитет ежемесячно платит ему $1,5 тысячи. Это помощь в подготовке к отборочным стартам. Такая же цель у молодой Елены Бондарец. Следующий сезон очень важен: надо набирать рейтинговые очки.

Нас поддерживает Международный союз биатлонистов. Благодаря ему недавно купили 40 комплектов — лыжи, крепления, палочки и ботинки. Помогает СДЮШОР имени С.Джуманазарова, где я работаю.

В январе Елена Бондарец и еще один мой ученик Ислам Турганбаев выступили на юношеской Олимпиаде в Лозанне (Швейцария).

Каждую зиму ездим с подопечными в Европу на состязания и сборы. Когда тепло, бегаем кроссы, идем в поход, проводим сборы на Иссык-Куле, тренируемся на лыжероллерах. Дома почти не бываю.

— Какая Олимпиада понравилась больше всего?

— Все. Они были во многом похожи. Отличались в основном условия проживания. Олимпийская деревня в Лозанне впечатлила — огромное круглое здание. Но комнаты были маленькие. А в Пхенчхане, например, каждого селили в отдельной квартире.

Фото @levdanskii_. Александр Левданский (справа) и Тариэль Жаркымбаев на Олимпиаде. Южная Корея, февраль 2018 года

От бани до Праги

— Поразился, увидев в соцсетях фотографии ваших картин. Давно рисуете?

— С детства. Хотел окончить художественное училище, но из-за тренировок было некогда. Так что я самоучка. Чаще всего пишу пейзажи и абстракции. Бывает, комбинирую жанры. Одна из моих любимых картин — натюрморт на фоне абстрактного изображения. Самая любимая — пшеничное поле.

В молодости рисовал немного, для души. После вынужденного ухода с фабрики несколько лет этим зарабатывал. Затем сосредоточился на тренерском деле и вновь рисовал редко. Последний год вообще было не до этого — строил баню. На карантине появилось свободное время, и написал четыре картины. Еще две в процессе.

На днях закончил пик Корону. Ранее нарисовал две абстракции и вид на чешскую столицу Прагу. В верхней части — реально существующий район города, нижнюю — придумал. Скучаю по Европе.

— С кем из профессиональных художников общаетесь?

— С Константином Шкурпела, Александром Красильниковым и Николаем Евсеевым. Все они члены Союза художников. Красильников, как и я, выпускник Академии физической культуры и спорта. Мы там устраивали выставки. Отправил ему снимок своей новой абстракции. Говорит, был бы миллионером, купил бы задорого.

Картины на экспорт

— Сколько времени уходит на одну картину?

— Сажусь в 8 утра и рисую часов 12. Прагу писал три недели — там 150 домов. Другие новые картины — дней по 10.

Фото героя интервью. Новая абстракция Александра Левданского

— Рисуете с натуры или по памяти?

— В интернете множество фотографий природы. Выбираю понравившуюся и по ее мотивам пишу картину. Больше всего люблю сочинять.

— Ведете счет своим работам?

— Нет. Дома у меня сейчас 30 штук. Продал 200. В середине 2000-х за одну картину выручал $100-300. Выставлял в магазине и ресторане. Многие увезли за рубеж. Некоторые отдал на благотворительные выставки. Много подарил. Посол Германии в Кыргызстане однажды подарила нам 25 пар лыжных ботинок и крепления, а я ей — две картины. Коллеге из России вручил картину «Подсолнухи».

Фото героя интервью. «Подсолнухи», которые Александр Левданский подарил коллеге из России

Ван Гог и лак для волос

— Я заметил, что большинство ваших картин написаны маслом. Что-то еще используете?

— Иногда мелки. На спор нарисовал портрет Винсента Ван Гога на фоне одной из его работ и копию картины Эдгара Дега «Голубые танцовщицы». Оба мои любимые художники.

Рисовать мелками непросто — быстро осыпаются. Узнал, что можно закрепить их на бумаге лаком для волос. Брызнул — и уже лет 10 стоят.

Однажды рисовал акрилом — не понравилось. Слишком быстро сохнет. С маслом проще. Недоволен результатом — стираешь.

Фото героя интервью. Часть картин Александра Левданского

— Есть другие хитрости?

— Изобрел мольберт с подставкой под руку. Можно двигать и фиксировать ее в любом месте холста. Это облегчает рисование. Таких мольбертов не видел ни у кого. Данную хитрость перенял у художников, расписывающих палехские шкатулки. Разница в том, что те работают за столом.

Зачастую художники на начальном этапе делают подмалевок. Я обхожусь без этого. Трудно, но привык рисовать начисто.

Эскизы фотографирую на смартфон и обрабатываю в специальном приложении. Затем переношу на холст. Очень удобно.

Фото героя интервью. Творческий процесс Александра Левданского

Читаю полезную литературу. В моей коллекции — анализ работ Ван Гога, «Атлас мировой живописи», «Величайшие гении мирового искусства»...

— Всегда удается воплотить идею?

— Почти. Один художник, узнав это, сказал: «Быть не может! Я рад, если у меня получается одна картина из десяти».

Когда нервы на пределе

— У вас есть муза?

— Само творчество.

— Пишете картины на сборах?

— После трех тренировок в день сил не остается.

— Живопись и тренерское дело имеют что-то общее?

— И то и это — тяжелый труд. Но для меня живопись — эмоциональная разгрузка. Зимой на тренировки приходят 50-60 детей. Каждому надо дать инвентарь, за всеми следить. У кого-то палочка сломается, у кого-то с обувью проблемы... Нервы, порой, на пределе.

— Что нужно, чтобы стать художником?

— В первую очередь — усидчивость и трудолюбие. У меня с этим все в порядке — в свое время участвовал в забегах на 21 и 42 километра.