18:37
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Легкоатлеты из Кыргызстана выиграли три медали в Румынии

Фото @anyutabulanova. Анна Буланова

Легкоатлеты из Кыргызстана выиграли три медали на международном турнире в Румынии. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Состязания прошли в Клуж-Напоке. Кыргызстан представляли три спортсмена. Среди женщин Анна Буланова взяла серебро на дистанциях 100 и 200 метров. Первую она преодолела за 11,78 секунды, вторую за 23,90 секунды.

Среди мужчин Нурсултан Кенешбеков пробежал 5 тысяч метров за 14 минут 29,57 секунды и тоже стал обладателем серебряной награды.

ГАМФКиС
Фото ГАМФКиС. Нурсултан Кенешбеков

Ссылка:
просмотров: 242
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке пройдет ночной полумарафон. Какие улицы перекроют
Кыргызстанцы выиграли девять медалей на международном турнире по легкой атлетике
Дарья Маслова выиграла полумарафон в Казахстане
Марафон на Иссык-Куле. Как кыргызстанцы показали гостям мастер-класс
Дарья Маслова выиграла международный марафон ШОС на Иссык-Куле
Молодые и быстрые. Кыргызстанцы победили на фестивале легкой атлетики
Ко Дню города в Бишкеке пройдет легкоатлетический забег
Кыргызстанка Дарья Маслова выиграла престижный полумарафон в Душанбе
Легкоатлеты из Кыргызстана выиграли пять золотых медалей в Малайзии
Кыргызстанка Дарья Маслова победила на полумарафоне в Узбекистане
Популярные новости
Валентина Шевченко нокаутировала американку и&nbsp;защитила титул чемпионки UFC Валентина Шевченко нокаутировала американку и защитила титул чемпионки UFC
Звезда ММА Кямран Аббасов: Заставил бойца из&nbsp;Бразилии убегать от&nbsp;меня Звезда ММА Кямран Аббасов: Заставил бойца из Бразилии убегать от меня
Команда бойца ММА напала на&nbsp;судью во&nbsp;время поединка в&nbsp;Санкт-Петербурге Команда бойца ММА напала на судью во время поединка в Санкт-Петербурге
Соблазнительная боец UFC с&nbsp;обложек журналов сочетает красоту и&nbsp;мощь Соблазнительная боец UFC с обложек журналов сочетает красоту и мощь
Бизнес
Открыт шестой магазин O!Store в&nbsp;Оше Открыт шестой магазин O!Store в Оше
&laquo;Оптима Банк&raquo; повторно получил награду за&nbsp;лучший мобильный банкинг «Оптима Банк» повторно получил награду за лучший мобильный банкинг
Тариф &laquo;Переходи на&nbsp;О! 30&nbsp;дней&raquo; стал еще лучше! Тариф «Переходи на О! 30 дней» стал еще лучше!
Итоги благотворительного марафона &laquo;Великая Победа!&raquo; Итоги благотворительного марафона «Великая Победа!»