Легкоатлеты из Кыргызстана выиграли три медали в Румынии

Легкоатлеты из Кыргызстана выиграли три медали на международном турнире в Румынии. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Состязания прошли в Клуж-Напоке. Кыргызстан представляли три спортсмена. Среди женщин Анна Буланова взяла серебро на дистанциях 100 и 200 метров. Первую она преодолела за 11,78 секунды, вторую — за 23,90 секунды.

Среди мужчин Нурсултан Кенешбеков пробежал 5 тысяч метров за 14 минут 29,57 секунды и тоже стал обладателем серебряной награды.