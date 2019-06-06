Кыргызстанцы успешно выступили на Всемирных играх юных соотечественников

Кыргызстанцы успешно выступили на V Всемирных играх юных соотечественников.

Соревнования прошли с 31 мая по 6 июня в городе Ханты-Мансийске (Россия). Медали разыгрывались в семи видах спорта. Отечественные спортсмены выступали в трех.

На турнире по мини-футболу сборная Кыргызстана стала чемпионом. На групповом этапе она победила Тунис (7:1), Сербию (4:0) и Румынию (4:3). В четвертьфинале повержен Туркменистан (5:0), в полуфинале — Абхазия (1:0), в финале — Болгария (1:0).

Фото games2019.ugrasport.com. Эпизод турнира по мини-футболу на Всемирных играх юных соотечественников

Пловчиха Елизавета Рогожникова победила на дистанциях 50 и 200 метров вольным стилем, а на дистанции 100 метров комплексным плаванием стала второй.

Фото games2019.ugrasport.com. Эпизод турнира по плаванию на Всемирных играх юных соотечественников

Шахматисты Нурсултан Сакибаев и Мирлан кызы Азалия в личном зачете стали третьими. В командном зачете сборная Кыргызстана заняла второе место.

В играх участвовали представители 60 стран.