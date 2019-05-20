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Спорт

В Испании больным детям делают халаты из футболок любимых клубов

В Испании придумали, как сделать детей немного счастливее в больничных условиях. Футбольный журнал Panenka и креативное агентство We are Xuxa изготовили партию больничных халатов из маек звезд футбола, сообщил портал Sports.ru.

Акция называется Strongest — «Сильнейший». Дети в больницах каждый день борются с самым серьезным и страшным соперником — болезнью. Но, надев футболку любимого игрока, ребятам проще победить болезнь. И это не пустые слова.

«Душевное состояние очень влияет на развитие ребенка, — объясняет в видео врач. — Это напрямую влияет на количество дней госпитализации. Халат, который дарит так много радости, может снизить стресс и сокращает количество дней в больнице. Поднимая настроение, мы помогаем иммунной системе восстанавливаться быстрее».
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