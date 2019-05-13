Известный мексиканский рестлер умер прямо на ринге

Известный мексиканский рестлер Сесар Гонсалес, выступающий под прозвищем Серебряный Король, умер во время боя на шоу Lucha Libre. Об этом сообщило РИА Новости.

Шоу проходило в Лондоне. Его сценический соперник и рефери поединка не сразу поняли, что Гонсалесу плохо и бой продолжался, пока Серебряный Король лежал на ринге без сознания.

Схватку прекратили уже после того, как Гонсалесу записали поражение. Предварительно причиной смерти стал сердечный приступ. Последние кадры боя появились в Twitter.

Спортсмен скончался в возрасте 51 года. Его профессиональная карьера началась в 1990 году.