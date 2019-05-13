18:40
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Известный мексиканский рестлер умер прямо на ринге

Фото из интернета. Мексиканский рестлер Сесар Гонсалес

Известный мексиканский рестлер Сесар Гонсалес, выступающий под прозвищем Серебряный Король, умер во время боя на шоу Lucha Libre. Об этом сообщило РИА Новости.

Шоу проходило в Лондоне. Его сценический соперник и рефери поединка не сразу поняли, что Гонсалесу плохо и бой продолжался, пока Серебряный Король лежал на ринге без сознания.

Схватку прекратили уже после того, как Гонсалесу записали поражение. Предварительно причиной смерти стал сердечный приступ. Последние кадры боя появились в Twitter.

Спортсмен скончался в возрасте 51 года. Его профессиональная карьера началась в 1990 году.
Ссылка:
просмотров: 213
Версия для печати
Материалы по теме
В Иране спортсменке грозит тюремное заключение за выход на ринг без хиджаба
Российские самбистки подрались после боя на турнире во Владивостоке
Девушка — боец MMA избила мужчину за неприличные жесты
Олимпийская чемпионка упала в обморок в прямом эфире во время интервью
Массовая драка произошла на чемпионате по джиу-джитсу в России
Россияне подрались во время хоккейного матча на Кубок Стэнли
Аргентинские автогонщики едва успели выпрыгнуть из горящей машины
В Италии футболист завершил карьеру, инсценировав похищение на вертолете
Капитан футбольного «Селтика» устроил сразу три потасовки в одном матче
Хоккеист отправил в нокаут судью во время матча в Канаде
Популярные новости
Марафон на&nbsp;Иссык-Куле. Как кыргызстанцы показали гостям мастер-класс Марафон на Иссык-Куле. Как кыргызстанцы показали гостям мастер-класс
Впервые в&nbsp;финалах Кубка чемпионов и&nbsp;Лиги Европы сыграют команды из&nbsp;одной страны Впервые в финалах Кубка чемпионов и Лиги Европы сыграют команды из одной страны
Дарья Маслова выиграла международный марафон ШОС на&nbsp;Иссык-Куле Дарья Маслова выиграла международный марафон ШОС на Иссык-Куле
&laquo;Достук&raquo; победил на&nbsp;турнире по&nbsp;кок-бору, посвященном Дню Победы «Достук» победил на турнире по кок-бору, посвященном Дню Победы
Бизнес
9&nbsp;Мая: День Победы и&nbsp;памяти 9 Мая: День Победы и памяти
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; встретили первых туристов летнего сезона из&nbsp;Польши В аэропорту «Манас» встретили первых туристов летнего сезона из Польши
Смотрите предпоследнюю серию &laquo;Игры престолов&raquo; в&nbsp;приложении AMEDIATEKA от&nbsp;MegaCom Смотрите предпоследнюю серию «Игры престолов» в приложении AMEDIATEKA от MegaCom
Заботьтесь о&nbsp;балансе близких с&nbsp;приложением &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Заботьтесь о балансе близких с приложением «Мой О!»