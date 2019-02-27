Кыргызстанец победил на международном турнире по джиу-джитсу

Кыргызстанец Самарбек Сабыржан уулу победил на международном турнире San Diego International Open по джиу-джитсу. Об этом сообщила международная федерация данного вида спорта.

Турнир прошел в городе Сан-Диего (США). Медали разыгрывались в нескольких возрастных группах в двух разделах: Gi (в кимоно) и No-Gi (без кимоно).

Самарбек Сабыржан уулу выступал среди мужчин — обладателей пурпурного пояса. В разделе Gi в весе 64 килограмма он победил американца Мигеля Окапана и стал чемпионом. В разделе No-Gi он боролся в открытой весовой категории и стал вторым, уступив в решающей схватке Майклу Эгли (США).