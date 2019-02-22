У кыргызстанцев две медали на международном турнире по бальным танцам

У кыргызстанцев две медали на международном турнире «Столица Сибири — 2019» по спортивным бальным танцам. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Турнир прошел в Новосибирске с участием более 700 танцевальных пар из России, Казахстана, Кыргызстана, Малайзии, Туркменистана, Филиппин и Японии.

Отечественный дуэт Алишер Сейдалиев — Азиза Джолдошева в своей категории занял первое место среди 58 пар участников. В другой категории Давид Саламау и Рината Сапрыгина стали вторыми.

«Обе пары — воспитанники студии «Алексис»», — отметили в федерации.

Напомним, ранее танцоры из Кыргызстана успешно выступили в Казахстане.