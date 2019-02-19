В Кыргызстане определились чемпионы по легкой атлетике

В Бишкеке определились чемпионы Кыргызстана по легкой атлетике. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

В чемпионате участвовали около 200 атлетов из столицы, Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областей. Медали разыгрывались в девяти дисциплинах.

Среди женщин в прыжке в длину лучшей стала Сабина Батаджиева, в прыжке в высоту — Светлана Майер, в толкании ядра — Камила Уланова, в беге на 60 метров с барьерами — Карина Данилина. На дистанции 60 метров победила Ева Кадырова, 400 метров — Алымкан Жамшитбекова, 800 метров — Калил кызы Айнуска, 1 500 и 3 000 метров — Гульшаной Сатарова.

Среди мужчин в прыжке в длину первенствовал Темирлан Алымкулов, в прыжке в высоту — Паншер Хавазов, в толкании ядра — Бектурсун уулу Нурзаман. Забег на 60 метров выиграл Али Магамедгаджиев, 400 метров — Нурсултан Сактанов, 800 метров — Максатбек уулу Баястан, 1 500 метров — Данияр Арыпбеков, 3 000 метров — Самат Казакбаев.