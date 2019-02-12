«Аквамен» по-русски: ватерполисты устроили массовую драку во время матча

Ватерполисты казанского «Синтеза» и волгоградского «Спартака» устроили массовую драку в воде в концовке матча национального чемпионата. Об этом сообщило РИА Новости.

Игра проходила в Волгограде, и на момент начала потасовки хозяева вели со счетом — 9:6.

Драка началась после того, как капитан гостей Сергей Одинцов за четыре минуты до конца встречи ударил в лицо игрока хозяев Виталия Юрчика. Участие в инциденте приняли и запасные игроки обеих команд. Первыми в воду прыгнули ватерполисты «Синтеза», спровоцировав запасных «Спартака».

Дисциплинарный комитет пока не принял окончательного решения о санкциях, которые последуют в адрес клубов.