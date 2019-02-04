Быстрые и отчаянные. В Кыргызстане впервые провели гонку с препятствиями

Гонки с препятствиями — одна из самых зрелищных спортивных забав. В ряде стран их культивируют не первый год, но в Кыргызстане они только зарождаются. Накануне в Бишкеке провели соревнования «ГТО: перезагрузка», ставшие первой ласточкой в популяризации этих гонок в стране.

Баталии развернулись в спортклубе, где с декабря действует секция гонок с препятствиями. За победу боролись около 70 участников. Они стартовали по очереди и должны были за наименьшее время преодолеть необычайно компактную трассу, включавшую 24 испытания. Некоторые напоминали об уроках физкультуры, другие словно взяты из армейской полосы препятствий. Атлеты передвигались при помощи подвесных колец, ползали по-пластунски, прыгали через «козла», ныряли в бассейн с поролоновыми кубиками... Под конец надо было попасть дротиком в мишень. Казалось бы, простейшая задача. Но уставшие участники то и дело промахивались.

За каждое нарушение приходилось отжиматься от пола и подпрыгивать: мужчинам — 20 раз, женщинам — 12.

Для победы требовались скорость, сила, ловкость, пластичность, смекалка и немного отчаянности.

«Занимаюсь гонками с препятствиями два месяца. Узнала о них от своего тренера Юлии Фернас, у которой ранее готовилась к одному забегу. От тренировок в восторге. Это такой адреналин! Поначалу не могла даже отжаться от пола. Сейчас в гораздо лучшей форме. Хочу стать профессионалом и побеждать на турнирах. В середине февраля поеду выступать в Алматы», — сообщила 24.kg одна из участниц Жаркын Каныбекова.

Юлия Фернас — зачинатель гонок с препятствиями в Кыргызстане. В 2018-м она с первой попытки выиграла престижные соревнования в Казахстане, а затем вошла в пятерку лучших на чемпионате мира в Лондоне.

Фото 24.kg. Эпизод гонки с препятствиями

«Мы познакомились с Юлией в середине прошлого года и помогли ей с подготовкой к алматинской гонке. Позднее, оценив ее высокий уровень, предложили набрать группу и тренировать в нашем зале. Сегодня даем людям возможность ощутить дух этих гонок. Многие не представляли себе, что это за соревнования, и мы приложили усилия для того, чтобы привлечь их. Будем проводить такие забеги еще. Мечтаем устроить их на улице. Там масштаб иной: длина трассы — 5 километров; нужно бежать кросс и по пути преодолевать препятствия», — рассказала организатор соревнований Анна Моисеенко.

Среди женщин первое место заняла 12-летняя Василина Короткова, чей итоговый результат составил 4 минуты 12 секунд. Второй стала Алина Харитонова, третьей — Адель Губайдуллина.

Фото 24.kg. Эпизод гонки с препятствиями

Алихан Инаркиев в свои 54 года был одним из самых возрастных участников. Многим любителям спорта он известен как бронзовый призер чемпионата мира — 2017 по вольной борьбе.

«Обожаю мероприятия, где много молодежи. О сегодняшнем узнал дней десять назад. Это для меня что-то новое! Чувствую, те участки дистанции, где требуется сила (например, турник), преодолею без особого труда. А те, где есть элементы скалолазания, станут хорошим испытанием. Для первого раза главное не победа, а участие», — сказал 24.kg Алихан Инаркиев.

Среди мужчин первенствовал 20-летний Иван Исаев, преодолевший трассу за 2 минуты 47 секунд. На втором месте Анвар Муразимов, на третьем — Алекс Эрнандес.

«Пятый год занимаюсь спортивным скалолазанием. Побеждал на чемпионатах Кыргызстана и Бишкека. Сегодняшние соревнования активно рекламировали в соцсетях, и я заинтересовался. Особо к ним не готовился. Тренировался как всегда, — признался 24.kg Иван Исаев. — Соревнования получились классные. Конкуренты достойные. Самым трудным испытанием для меня оказался канат — на спуске сжег кожу на ладонях».

Фото 24.kg. Эпизод гонки с препятствиями

Одной из судей была артистка цирка и гимнастка Аида Акматова.

«Я за активный и здоровый образ жизни. Профессионально занимаюсь кроссфитом и не провожу дня без спорта. Поэтому меня заинтересовали сегодняшние соревнования, — рассказала 24.kg Аида Акматова. — Впечатления хорошие. Это пропаганда спорта и ЗОЖ. Радует большое число участников. Думаю, у гонок с препятствиями в КР есть будущее».