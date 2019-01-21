Кыргызстанка выиграла серебро на международном турнире по легкой атлетике

Кыргызстанка Анна Буланова выиграла серебро на международном турнире по легкой атлетике. Об этом сообщила федерация данного вида спорта Казахстана.

Как отмечается, в Усть-Каменогорске (РК) завершились состязания на призы олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой. За победу боролись более 300 спортсменов из девяти стран. Нашу республику представили пять атлетов.

Анна Буланова выступала на дистанции 60 метров. Ее итоговый результат составил 7,492 секунды — на 0,13 секунды медленнее победительницы.

Кроме того, в забеге на 3 тысячи метров отечественный легкоатлет Данияр Арыпбеков занял третье место. Он финишировал за 8 минут 34,58 секунды, отстав от лидера на 12,76 секунды.