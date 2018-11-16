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Спорт

Кыргызстанцы выиграли второй матч на чемпионате мира по уличному футболу

Фото Anita Milas and Daniel Lipinski. Кыргызстанцы на чемпионате мира по уличному футболу

Мужская сборная Кыргызстана выиграла второй матч на чемпионате мира по уличному футболу, продолжающемся в Мехико. Об этом сообщил официальный сайт соревнований.

В заключительном поединке первого группового этапа кыргызстанцы со счетом 5:4 одолели представителей Гонконга. В итоговой таблице группы A наша команда заняла третье место, пропустив вперед сборные Мексики и Австрии.

На втором групповом этапе отечественная дружина оказалась в группе C, где проиграла сборным Литвы (2:8) и Румынии (4:9). Впереди поединки со командами Боснии и Герцеговины, Польши и Болгарии.

Напомним, на старте ЧМ кыргызстанцы победили итальянцев, уступили мексиканцам и австрийцам.
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