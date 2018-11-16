Кыргызстанцы выиграли второй матч на чемпионате мира по уличному футболу

Мужская сборная Кыргызстана выиграла второй матч на чемпионате мира по уличному футболу, продолжающемся в Мехико. Об этом сообщил официальный сайт соревнований.

В заключительном поединке первого группового этапа кыргызстанцы со счетом 5:4 одолели представителей Гонконга. В итоговой таблице группы A наша команда заняла третье место, пропустив вперед сборные Мексики и Австрии.

На втором групповом этапе отечественная дружина оказалась в группе C, где проиграла сборным Литвы (2:8) и Румынии (4:9). Впереди поединки со командами Боснии и Герцеговины, Польши и Болгарии.

Напомним, на старте ЧМ кыргызстанцы победили итальянцев, уступили мексиканцам и австрийцам.