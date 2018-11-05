Кыргызстанец победил на международном турнире по джиу-джитсу

Кыргызстанец победил на международном турнире Russia National Pro 2018 по джиу-джитсу. Об этом сообщили организаторы состязаний.

Турнир прошел 4 ноября в Москве. Медали разыгрывались во множестве категорий. Среди взрослых с коричневым поясом в разделе No-Gi (без кимоно) в весе 83 килограмма наш Муртазали Муртазалиев одолел Хидаята Маммадова (Азербайджан) и Виталия Сергеева (РФ) и стал чемпионом.

В разделе Gi (в кимоно) в весе 85 килограммов Муртазали Муртазалиев поборол россиян Дмитрия Зоренко и Андрея Ланина и также занял высшую ступень пьедестала почета.

В призеры попали еще два кыргызстанца: Аднан Магомедов (взрослые, белый пояс, No-Gi, 75 килограммов) выиграл «серебро», а Иса Ахмедов (ювеналы, белый пояс, No-Gi, 71 килограмм) — «бронзу».

В командном зачете Кыргызстан стал четвертым из 13 стран.