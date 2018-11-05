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Спорт

У кыргызстанцев 17 медалей на международном турнире по фигурному катанию

Фото Городского катка. Триумфаторы состязаний Skate Bishkek 2018

Кыргызстанцы завоевали 17 медалей на международном турнире Skate Bishkek 2018 по фигурному катанию. Об этом 24.kg сообщили в администрации Городского катка, на базе которого проходили состязания.

Турнир проводила Конькобежная федерация Кыргызстана. За победу в 11 категориях (от юных фигуристов до кандидатов в мастера спорта) боролись 60 фигуристов из КР и Казахстана. В активе отечественных спортсменов девять золотых, по четыре серебряные и бронзовые награды.

Высшую ступень пьедестала почета в своих категориях заняли бишкекчанки Арина Редчиц, Милана Шестакова, Жасмин Шлага, Акжурат Исмаилова, Диана Ким, Айчурок Дуйшекеева, София Шубина, Адия Исламкулова и Ева Яковлева.
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