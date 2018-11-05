У кыргызстанцев 17 медалей на международном турнире по фигурному катанию

Кыргызстанцы завоевали 17 медалей на международном турнире Skate Bishkek 2018 по фигурному катанию. Об этом 24.kg сообщили в администрации Городского катка, на базе которого проходили состязания.

Турнир проводила Конькобежная федерация Кыргызстана. За победу в 11 категориях (от юных фигуристов до кандидатов в мастера спорта) боролись 60 фигуристов из КР и Казахстана. В активе отечественных спортсменов девять золотых, по четыре серебряные и бронзовые награды.

Высшую ступень пьедестала почета в своих категориях заняли бишкекчанки Арина Редчиц, Милана Шестакова, Жасмин Шлага, Акжурат Исмаилова, Диана Ким, Айчурок Дуйшекеева, София Шубина, Адия Исламкулова и Ева Яковлева.