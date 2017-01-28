«Сантерра» - территория солнечных деток

Сегодня в Бишкеке открылся первый в стране Ресурсный центр для родителей детей с синдромом Дауна – «Сантерра». Здесь «солнечных деток» учат необходимым навыкам, а их мамам и папам оказывают моральную поддержку.

Центр создали на базе Общественного фонда родителей детей с синдромом Дауна «Сантерра». Это первый ресурсный центр, который работает исключительно с такими детьми.

«Сегодня лишь официальное открытие центра. На самом деле он работает уже два месяца. Сейчас его посещают 15 ребятишек. У нас несколько разных групп - по возрастам. Помещение центра небольшое и не может вместить много людей. В самом же фонде около 60 родителей из всех регионов страны», - рассказала директор Фонда «Сантерра» Дина Эшалиева.

Сегодня в центре много людей, шум и гам. Все как в обычном детском саду. Сразу и не обращаешь внимания на то, что дети здесь немного иные. Они бегают, дурачатся и много смеются. Пожалуй, это главное отличие. Ребятишек с синдромом Дауна крайне редко можно увидеть хмурыми. Они практически постоянно улыбаются и заражают окружающих позитивом.

К сожалению, в Кыргызстане общество все еще негативно реагирует на детей с синдромом Дауна. А ведь это не болезнь, а просто особое состояние. Да, такие дети отличаются от остальных, но не настолько, чтобы изолировать их от общества. Даже наоборот: дети с синдромом Дауна могут научить нас быть добрее и счастливее.

«Мы начали ходить в центр, когда дочери было всего полгода. За небольшой промежуток времени мы научились многому. Сейчас она уже радостно хлопает в ладоши, играет в «сороку-ворону». Это колоссальный шаг вперед!» - рассказывает мама улыбчивой девчушки, которая так и норовит слезть с рук и устроить вокруг беспорядок.

Дина Эшалиева признается, что главное в работе с детьми с синдромом Дауна – начать развивать их как можно раньше. Именно поэтому они открыли в центре группу для самых маленьких. Солнечные детки обучаемы, хотя врачи зачастую твердят обратное. Они вполне могут получить в будущем хорошую специальность и найти работу. Правда, в Кыргызстане такой случай всего один.

«В кофейне Sierra работает бариста с синдромом Дауна. Это Александр Михайлюк. Ему 22 года. На сегодня он единственный трудоустроенный в Кыргызстане человек с этим заболеванием. Проблема в том, что ни общество, ни сами солнечные детки не готовы к тому, чтобы успешно социализироваться. И именно над этим мы стараемся работать», - отметила Дина Эшалиева.