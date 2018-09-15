Милиция задержала мошенника, обманувшего кыргызстанца почти на $12 тысяч

Сотрудники службы криминальной милиции задержали подозреваемого в крупном мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Оперативники установили, что 27-летний кыргызстанец в 2017 году обманным путем взял у потерпевшего $9 тысяч и автомашину Mazda стоимостью $2,5 тысячи.

«Подозреваемый взял деньги у потерпевшего, чтобы передать их третьему лицу, но скрылся. Мужчина обратился в милицию лишь в конце августа 2018 года. На основании собранных материалов, милиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР. Подозреваемого задержали. Он состоит на оперативном учете МВД как член организованной преступной группировки», — сообщила пресс-служба.