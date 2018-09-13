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Происшествия

В Оше женщину, пытавшуюся убить дочь, приговорили к 12 годам тюрьмы

Ошский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы 26-летнюю К.К. за попытку убийства собственной дочери.

В приговоре суда указывается, что женщина жила в частном детском саду и пыталась задушить ребенка подушкой.

В ходе судебного заседания подсудимая признала вину. Она рассказала, что после развода родители не приняли ее, идти ей было некуда. Находясь в депрессивном состоянии, она била дочку, а в последний раз решила задушить ребенка, а затем покончить с собой.

Спасли девочку охранники детского сада. Они вбежали в комнату и вырвали ребенка из рук матери.
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